الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية: سمعنا صوتا مدويا بعد 30 ثانيا من الإقلاع

أكد الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية، سماع صوت مدوي بعد 30 ثانيا من الإقلاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل الحادث المروع الذي شهدته الدولة الهندية ظهر اليوم حيث تحطّم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينج 787-8 “دريملاينر”، والتي كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار “غاتويك” في لندن حيث كانت تحمل 242 راكبًا، من بينهم 53 بريطانيًا، 7 برتغاليين، كندي واحد، و169 هنديًا.

دقائق من إقلاع الطائرة

وأشارت التقارير الي ان الحادث وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة ظهر يوم الخميس 12 يونيو 2025، ما أسفر عن حالة طوارئ استنفرت جميع الأجهزة المعنية في الهند.