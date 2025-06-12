مشاهد مروعة من حادث الطائرة الهندية المنكوبة

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل الحادث المروع الذي شهدته الدولة الهندية ظهر اليوم حيث تحطّم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينج 787-8 “دريملاينر”، والتي كانت تُسيّر الرحلة رقم AI171 من مدينة أحمد آباد إلى مطار “غاتويك” في لندن حيث كانت تحمل 242 راكبًا، من بينهم 53 بريطانيًا، 7 برتغاليين، كندي واحد، و169 هنديًا.

وأشارت التقارير الي ان الحادث وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة ظهر يوم الخميس 12 يونيو 2025، ما أسفر عن حالة طوارئ استنفرت جميع الأجهزة المعنية في الهند.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد فقدت الطائرة ارتفاعها بشكل مفاجئ بعد أن وصلت إلى نحو 825 قدمًا فقط، قبل أن تتحطم في منطقة قريبة من مطار أحمد آباد، بين الساعة 1 و2 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع التحطم، في وقت هرعت فيه فرق الإنقاذ، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة إسعاف، إلى المكان. وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

في الوقت الذي غابت عنه الرواية الرسمية عن سبب الحادث ، إلا ان مصادر في هيئة الطيران المدني الهندي فضلت عدم ذكر اسمها -أوعزت سبب الحادث الي مواجهة الطائرة اضطرابًا حادًا في الارتفاع بعد الإقلاع مباشرة، ما قد يشير إلى عطل فني أو خلل في نظام الطيران الآلي أو أحد المحركات.

وبينت وسائل إعلام هندية أن التحقيقات تجري حاليًا من قبل فرق فنية متخصصة، بالتعاون مع شركة “بوينج” الأمريكية، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث، خاصة بعد العثور على الصندوقين الأسودين اللذين سيوفران بيانات مهمة عن المحادثات داخل قمرة القيادة والبيانات التقنية للطائرة.