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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حر لا يُحتمل.. مصر تحت قبضة «منخفض الهند الموسمي» وتحذيرات من الأرصاد | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدّمت مذيعة «صدى البلد»، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي تسبب في موجة حر قاسية منذ يوم الجمعة الماضي، حيث صادف ذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأسهم في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، خاصة في مناطق الصعيد التي سجلت درجات تجاوزت 40 درجة مئوية، وسط أجواء مرهقة وتحذيرات متكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين بتوخي الحذر.

وخلال الساعات الأخيرة، تزايدت معدلات البحث من قِبل المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خصوصًا مع تواصل التحذيرات بشأن أجواء الخميس 12 يونيو 2025، التي تتسم باستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب المحافظات، وطقس حار نسبيًا على السواحل الشمالية، مع استمرار التأثر القوي بمنخفض الهند الموسمي، الذي يدفع برياح شديدة الحرارة وجافة نحو البلاد، ما يؤدي إلى بقاء درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي لهذه الفترة من السنة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة التنبؤات الجوية للأيام المقبلة، مؤكدة أن الطقس سيبقى شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يستمر الطقس حارًا على السواحل الشمالية، وتظل الليالي مائلة للحرارة في معظم المناطق.

وقد أكدت الهيئة أن الموجة الحالية بدأت منذ عدة أيام، وأنها أثرت على جودة الطقس بشكل كبير، حيث ازدادت كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة، خاصة في ساعات الفجر الأولى، مما يستدعي الحذر من قِبل السائقين.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بشرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، خاصة مع احتمالية تفاقم الشعور بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية.

وفي بيان جديد، أوضحت الهيئة أن هذه الموجة من الحر من المتوقع أن تبدأ في الانكسار بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 15 يونيو 2025، نتيجة دخول كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، تؤثر أولًا على السواحل الشمالية، ثم تمتد تدريجيًا إلى الدلتا والقاهرة الكبرى، وتؤدي إلى تراجع ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و5 درجات مئوية، بحسب المنطقة. وتظل محافظات جنوب الصعيد تحت تأثير الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس حتى الإثنين جاءت على النحو التالي:

الخميس 12 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 - الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 29 - الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 39 - الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 43 - الصغرى 27

الجمعة 13 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 - الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 30 - الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 39 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - الصغرى 27

السبت 14 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 - الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 29 - الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 39 - الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43 - الصغرى 28

الأحد 15 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 - الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 29 - الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 42 - الصغرى 27

الإثنين 16 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 - الصغرى 22

السواحل الشمالية: العظمى 28 - الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 38 - الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41 - الصغرى 26

تُهيب هيئة الأرصاد بالجميع متابعة النشرات اليومية واتباع الإرشادات الوقائية لتجنّب آثار الطقس الحار على الصحة والنشاط اليومي.

النيابة تُنهي التحقيق في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي بعد تنازلها عن الشكوى وحرصها على لمّ شمل الأسرة وعدم اتهام أحفادها.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الارصاد الجوية البحر الاحمر الجو الطقس

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