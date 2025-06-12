تحطم طائرة هندية.. انتشال 30 جثة ومخاوف من وجود عشرات العالقين داخل مبنى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بأن فرق الإنقاذ انتشلت 30 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة الهندية، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وأكد عمال الإنقاذ في تصريحات للقناة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في محيط الحادث، وسط ظروف صعبة ومعقدة بسبب احتجاز عدد كبير من الضحايا داخل أحد المباني التي تضررت بشدة من جراء الحادث.

ضحايا محاصرون داخل مبنى منهار جزئيًا

ووفقًا للمصادر الميدانية، فإن الطائرة سقطت بالقرب من منطقة سكنية، مما أدى إلى تحطم مبنى مجاور بشكل جزئي، ويُرجح وجود عدد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض.