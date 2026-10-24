أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة تحركات المعدن الأصفر والتعرف على أحدث مستوياته السعرية، خاصة عيار 21 الذي يعد من أكثر الأعيرة تداولًا في السوق المصرية.

وتختلف أسعار الذهب باختلاف الأعيرة، وفقًا لنسبة نقاء الذهب في كل عيار، حيث سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المعلنة، يليه عيار 21، ثم عيار 18، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50240 جنيهًا، وفق الأسعار التي عرضها البرنامج.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7177 جنيهًا، ليأتي في مقدمة الأعيرة من حيث السعر، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأخرى.

ويحظى عيار 24 باهتمام شريحة من المواطنين، خاصة المهتمين بشراء السبائك الذهبية والادخار في المعدن الأصفر، مع ضرورة متابعة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهًا، بحسب الأسعار التي استعرضها برنامج «صباح البلد» على شاشة قناة صدى البلد.

ويعد عيار 21 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر، سواء في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة حركة السوق، لذلك يحرص المواطنون على معرفة سعره بصورة مستمرة لتحديد تكلفة الشراء ومقارنة الأسعار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5383 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة خلال البرنامج.

ويأتي عيار 18 ضمن الخيارات المتاحة أمام الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، إذ يختلف سعره عن عيار 21 نتيجة اختلاف نسبة الذهب الخالص في كل منهما.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50240 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي عرضها برنامج «صباح البلد».

ويتابع المهتمون بالادخار والاستثمار في الذهب سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الأشكال المتداولة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، مع أهمية الانتباه إلى أن التكلفة النهائية للشراء قد تختلف بحسب المصنعية والرسوم المطبقة لدى التاجر.

أسعار الذهب وفق برنامج صباح البلد

وجاءت أسعار الذهب التي استعرضها البرنامج على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7177 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5383 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 50240 جنيهًا.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار التعاملات، لذلك يُنصح بمتابعة التحديثات السعرية قبل الشراء، مع مراعاة اختلاف السعر النهائي للمشغولات الذهبية وفقًا للمصنعية والرسوم لدى كل محل.