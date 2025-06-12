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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحطم طائرة هندية.. لقطات مباشرة تكشف هول الكارثة |فيديو

طائرة
طائرة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات مباشرة تكشف هول الكارثة في أثناء تحطم طائرة هندية.

وتحطمت طائرة في أحمد آباد بالهند على متنها 242 شخصًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار مصدر هندي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الهندية التي تحطمت في "مطار أحمد أباد" في الهند كانت متجهة لـ"مطار بيرمنجهام" في بريطانيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ على بُعد 8 كيلومترات (5 أميال) من الساحل بالقرب من سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى متنها ستة أشخاص.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن السلطات تُجري تحقيقاتٍ في حادثة تحطم طائرة صغيرة.

كما صرح مسؤولو خفر السواحل الأمريكي باكتشاف حطام بالقرب من بوينت لوما حيث بدأوا البحث عن الحطام في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 61 مترا.


 

القاهرة الإخبارية طائرة هندية طائرة

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