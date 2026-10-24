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تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر فانواتو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر فانواتو

جزر فانواتو جنوب المحيط الهادئ
جزر فانواتو جنوب المحيط الهادئ
أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، المياه القريبة من دولة فانواتو الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ اليوم السبت؛ ما دفع مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي عقب وقوع الهزة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب المياه الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غرب سولا في فانواتو يوم السبت، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وأوضحت أنه وقع عند خط طول 165.54 شرقا ودائرة عرض 14.05 جنوبا.

و أطلق مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من احتمال حدوث موجات تسونامي عقب وقوع الهزة.

و لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية واسعة النطاق حتى اللحظة.

زلزال مقياس ريختر دولة فانواتو جنوب المحيط الهادئ

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