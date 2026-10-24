زلزال في الأهلي بعد التعادل مع القناة.. انتقادات حادة تطارد الجهاز الفني

أثار تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، حالة من الجدل حول مستوى الفريق، في ظل الانتقادات التي طالت الأداء الفني والبدني، والمطالبات بضرورة تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

محمد عصام ينتقد أداء الأهلي

انتقد الناقد الرياضي محمد عصام أداء الأهلي عقب التعادل، مؤكدًا أن الفريق يعاني من مشكلات فنية وبدنية تستدعي تدخلًا سريعًا، مشيرًا إلى أن مسؤولية تراجع النتائج لا تقع على عاتق اللاعبين وحدهم، بل تمتد إلى بعض القرارات الفنية المتعلقة بإدارة المباريات وقراءة المنافسين.

وأوضح عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المدير الفني لم ينجح حتى الآن في الوصول باللاعبين إلى المستوى المنتظر، لافتًا إلى وجود ملاحظات على التغييرات الفنية وعدم الاستفادة بالشكل الأمثل من بعض العناصر المتاحة على مقاعد البدلاء.

أخطاء دفاعية ومطالب بمراجعة الحسابات

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأخطاء الدفاعية ظهرت بوضوح خلال مواجهة القناة، رغم تقديم الأهلي فترات من الأداء الجيد، مشددًا على أهمية إعادة تقييم الجوانب التكتيكية والبدنية، والعمل على معالجة الثغرات التي أثرت في أداء الفريق.

وفي المقابل، أشاد عصام بإمكانات فريق القناة، مؤكدًا امتلاكه عناصر مميزة قادرة على تقديم مستويات قوية خلال المباريات المقبلة، في ظل تزايد صعوبة المنافسة بالدوري المصري مع تطور أداء عدد من الفرق.

هل يواجه عموتة شبح الرحيل؟

ورغم الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني، فإن التعادل وحده لا يكفي للجزم باقتراب رحيل عموتة، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي بشأن مستقبله. وتبقى المباريات المقبلة ومدى قدرة الفريق على معالجة أخطائه من العوامل المهمة في تقييم المرحلة الحالية.

واختتم محمد عصام تصريحاته بالإشارة إلى أن الاستقرار الفني والإداري يمنح بيراميدز أفضلية في سباق المنافسة على لقب الدوري، في ظل النتائج التي يقدمها الفريق، معربًا عن أمله في استعادة الأهلي مستواه وشخصيته المعهودة خلال الفترة المقبلة.