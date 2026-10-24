الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في مصر

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في إطار متابعة تطورات سوق الصرف والتغيرات التي تشهدها أسعار العملات، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث مستويات الشراء والبيع.

وتضمنت الأسعار المعلنة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، مع اختلاف أسعار الشراء عن أسعار البيع وفقًا للعملة، وذلك بحسب البيانات التي عرضها البرنامج.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفق الأسعار التي استعرضها برنامج «صباح البلد» على شاشة قناة صدى البلد.

ويحظى الدولار باهتمام واسع في سوق الصرف المصرية، نظرًا لارتباطه بالتعاملات التجارية والاستيراد وحركة الأسواق، فضلًا عن متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركاته بصورة مستمرة.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه

بلغ سعر اليورو 61.87 جنيه للشراء و62.31 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة خلال البرنامج.

ويأتي اليورو ضمن العملات الأجنبية التي تحظى بمتابعة في السوق المصرية، خاصة من جانب المتعاملين في الأسواق الدولية والأفراد الذين يحتاجون إلى إجراء معاملات بالعملة الأوروبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني 73.84 جنيه للشراء و74.27 جنيه للبيع، وفق البيانات التي عرضها البرنامج.

ويختلف سعر الجنيه الإسترليني عن باقي العملات الأجنبية المتداولة، إذ يتأثر سعره بمستويات التداول في سوق الصرف، إلى جانب العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعملة البريطانية.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي إلى 14.72 جنيه للشراء و14.75 جنيه للبيع، بحسب أسعار الصرف التي استعرضها «صباح البلد».

ويحظى الريال السعودي باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء مناسك العمرة والحج أو لأغراض العمل والزيارة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.04 جنيه للشراء و15.07 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعروضة في البرنامج.

ويأتي الدرهم الإماراتي ضمن العملات العربية التي يتابعها المواطنون، في ظل التعاملات المالية والسفر والتحويلات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة أسعار العملات اليوم السبت

جاءت أسعار صرف العملات التي استعرضها برنامج «صباح البلد» على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

اليورو: 61.87 جنيه للشراء و62.31 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 73.84 جنيه للشراء و74.27 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.72 جنيه للشراء و14.75 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 15.04 جنيه للشراء و15.07 جنيه للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العملات قد تختلف من بنك إلى آخر وفقًا لأسعار التداول المعلنة لديه، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المحدث لدى البنك قبل إجراء عمليات الشراء أو البيع.