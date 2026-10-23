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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة بدون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو والاسترليني في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الجنبية في تعاملات الجمعة 23-10-2026 على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر العملات الأجنبية

سجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه ثباتًا منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.ز

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار 

وصل سعر الدولار 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 61.87 جنيها للشراء و 62.31 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.85 جنيها للشراء و 74.27 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية و العربية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 39.36 جنيها للشراء و 39.47 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.89 جنيها للشراء و 5.91 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 8.28 جنيها للشراء و 8.31 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.57 جنيها للشراء و 5.91 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 67.28 جنيها للشراء و 67.46 جنيها للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 35.21 جنيها للشراء و 35.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترليني

بلغ سعر الدولار الإسترالي 15.03 جنيها للشراء و 15.07 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 8.27 جنيها للشراء و 8.29 جنيها للبيع.

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

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