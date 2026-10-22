الدولار و الريال السعودي.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحركات متفاوتة خلال التعاملات الصباحية، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الصرف في البنوك المصرية، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات العربية.

ووفقًا لآخر الأسعار الاسترشادية المعلنة، سجل الدولار الأمريكي نحو 54.33 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 61.01 جنيه للشراء و61.19 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

جاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: 54.33 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

54.33 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبي: 61.01 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع.

61.01 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني: 72.75 جنيه للشراء، و72.97 جنيه للبيع.

72.75 جنيه للشراء، و72.97 جنيه للبيع. الدولار الكندي: 38.69 جنيه للشراء، و38.80 جنيه للبيع.

38.69 جنيه للشراء، و38.80 جنيه للبيع. الدولار الأسترالي: 38.20 جنيه للشراء، و38.32 جنيه للبيع.

38.20 جنيه للشراء، و38.32 جنيه للبيع. الفرنك السويسري: 65.85 جنيه للشراء، و66.06 جنيه للبيع.

65.85 جنيه للشراء، و66.06 جنيه للبيع. اليوان الصيني: 8.14 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

8.14 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع. 100 ين ياباني: 34.37 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.33 جنيهاً للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.35 جنيه للشراء، و54.35 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

وعلى صعيد العملات العربية، سجلت الأسعار مقابل الجنيه المصري المستويات التالية: