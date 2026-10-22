دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

شهد سعر العملات الأجنبية استقرارًا في تعاملات الخميس 22-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

العملات الأجنبية مستقرة

وسجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارًا دون تغيير بعد انتهاء العمل في البنوك.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 55.24 جنيه للشراء و 55..38 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 61.95 جنيه للشراء و 62.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.89 جنيه للشراء و 74.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 39.36 جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل الكرون الدنماركي 8.28 جنيه للشراء و 8.31 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.89 جنيه للشراء و5.91 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 67.27 جنيه للشراء و 67.46 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.21 جنيه للشراء و35.31 جنيه للبيع..

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ الدولار الإسترالي 38.71 جنيه للشراء و 38.82 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني 8.27 جنيه للشراء و 8.29 جنيه للبيع.