دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

شهد سعر العملات الأجنبية استقرارًا في تعاملات الخميس 22-10-2026 علي مستوي البنوك المصرية.
العملات الأجنبية مستقرة
وسجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارًا دون تغيير بعد انتهاء العمل في البنوك.
سعر الدولار
وبلغ سعر الدولار 55.24 جنيه للشراء و 55..38 جنيه للبيع.
سعر اليورو
وصل سعر اليورو 61.95 جنيه للشراء و 62.11 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.89 جنيه للشراء و 74.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
وبلغ سعر الدولار الكندي 39.36 جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وسجل الكرون الدنماركي 8.28 جنيه للشراء و 8.31 جنيه للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.89 جنيه للشراء و5.91 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري 67.27 جنيه للشراء و 67.46 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 35.21 جنيه للشراء و35.31 جنيه للبيع..
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ الدولار الإسترالي 38.71 جنيه للشراء و 38.82 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
وسجل اليوان الصيني 8.27 جنيه للشراء و 8.29 جنيه للبيع.