أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ارتفاعًا جماعيًا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بتعاملات في الأسابيع الماضية ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع زيادة سعر الدولار.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفق لآخر تحديث للأسعار المعلنة من البنك الأهلي المصرى.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي اليوم 54.45 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 54.55 جنيه ويُعد هذا المستوى أعلى من مستويات الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الدولار الكندي نحو 38.59 جنيه للشراء و38.87 جنيه للبيع.

بينما وصل الدولار الأسترالي إلى 37.96 جنيه للشراء و38.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 61.01 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع 61.29 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 72.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 73.07 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي

بلغ سعر الفرنك السويسري 65.83 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 66.34 جنيه.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك الأهلي

وسجلت الكرونة السويدية 5.43 جنيه للشراء و5.46 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر الكرونة النرويجية نحو 5.72 جنيه للشراء و5.75 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر الكرونة الدنماركية حوالي 8.08 جنيه للشراء و8.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية الآن

في سوق العملات الآسيوية، سجل الـ100 الين الياباني نحو 34.33 جنيه للشراء و34.56 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي

بينما بلغ سعر اليوان الصيني 8.06 جنيه للشراء و8.08 جنيه للبيع.

ماهو الفرق بين سعر الشراء والبيع في البنوك؟

الفرق بين الشراء والبيع: سعر الشراء هو ما يدفعه البنك للعميل عند بيعه العملة، أما سعر البيع فهو ما يدفعه العميل عند شراء العملة من البنك.