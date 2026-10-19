أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 19 أكتوبر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وسط تباين في أسعار الشراء والبيع داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر اليورو نحو 59.95 جنيه للشراء و60.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 53.39 جنيه للشراء، و53.49 جنيه للبيع.

53.39 جنيه للشراء، و53.49 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبي: 59.95 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع.

59.95 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني: 71.16 جنيه للشراء، و71.30 جنيه للبيع.

71.16 جنيه للشراء، و71.30 جنيه للبيع. سعر الفرنك السويسري: 64.77 جنيه للشراء، و64.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.45 جنيهاً للشراء، و53.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 53.70 جنيه للشراء، و53.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي: 14.24 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع.

14.24 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي: 14.54 جنيه للشراء، و14.57 جنيه للبيع.

14.54 جنيه للشراء، و14.57 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 171.89 جنيه للشراء، و172.23 جنيه للبيع.

171.89 جنيه للشراء، و172.23 جنيه للبيع. سعر الريال القطري: 14.67 جنيه للشراء، و14.70 جنيه للبيع.

14.67 جنيه للشراء، و14.70 جنيه للبيع. الدينار الأردني: 75.29 جنيه للشراء، و75.44 جنيه للبيع.

75.29 جنيه للشراء، و75.44 جنيه للبيع. الدينار البحريني: 141.97 جنيه للشراء، و142.25 جنيه للبيع.

141.97 جنيه للشراء، و142.25 جنيه للبيع. الريال العُماني: 138.70 جنيه للشراء، و138.97 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات التداول، كما تتغير على مدار اليوم، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المعلنة من البنك قبل إجراء أي عملية بيع أو شراء للعملات.