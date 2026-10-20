صعود متوسط في سعر الدولار خلال تداولات الثلاثاء

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه علي مدار تعاملات اليوم، ليقترب من الـ55 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفع متوسط تداول سعر الدولار في السوق المصرفية اليوم لنحو 54.48 جنيه مقابل 53.07 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 1.41جنيه.

أعلي سعر لشراء الدولار

صعد سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية لنحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك نكست ليسجل 54.49 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار لنحو 54.48 جنيه للشراء و54.58 جنيه للبيع في كل من بنك فيصل، والأهلي الكويتي، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي.

و في بنوك الأهلي، مصر تداول سعر شراء الدولار عند 54.45 جنيه و54.55 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والعربي الأفريقي، والبركة، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول مصر ، عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول والشركة المصرفية ليصل إلي 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

استقر سعر تداول الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.45 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.