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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً جماعياً أمام الجنيه المصري ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مسجلاً قفزة تتراوح بين 41 و 50 قرشاً مقارنة بتعاملات أمس، ليستقر فوق مستوى 54.50 جنيه في أغلب البنوك، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر له عند 54.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك الخاصة، وسط متابعة لحظية لتحركات سوق الصرف وتأثيرها على الاستيراد والمعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل 54.44 جنيه للشراء، و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل 54.41 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سجل 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
سجل 54.48 جنيه للشراء، و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
سجل 54.48 جنيه للشراء، و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل 54.48 جنيه للشراء، و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC
سجل 54.47 جنيه للشراء، و54.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
سجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

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