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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد.. الدولار يقترب من 54.50 جنيه في البنوك اليوم

ارتفاع سعر الدولار مستمر في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
ارتفاع سعر الدولار مستمر في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

يواصل سعر الدولار ارتفاعه المتواصل اليوم الثلاثاء الموافق 20 من أكتوبر 2026 في البنوك المصرية.

 ومع بداية حركة التداولات والتعاملات داخل البنوك المصرية واصل الدولار صعوده وكسر حاجز الـ 54 جنيهاً، وهناك ترقب لحركة الدولار حتى ختام تعاملات اليوم في البنوك، لوجود توقعات باستمرار الدولار في الارتفاع ووصوله إلى الـ 55 جنيه.

ويُعبر هذا الارتفاع عن حالة ملحوظة في حركة الصعود حيث يقترب من مستويات تاريخية لم يصل إليها منذ فترة.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم في البنوك

 أعلى سعر لشراء الدولار اليوم سجل 54.40 جنيه في بنوك: كريدى أجريكول، مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية.

 أعلى سعر لبيع الدولار اليوم سجل 54.50 جنيه في بنوك: كريدى أجريكول، مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية.

أسعار الدولار في مصر

أقل سعر لشراء الدولار اليوم سجل 53.89 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

 أقل سعر لبيع الدولار اليوم سجل 53.99 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كريدى أجريكول

شراء: 54.40

بيع: 54.50

مصرف أبوظبى الإسلامى

شراء: 54.40

بيع: 54.50

بنك الإسكندرية

شراء: 54.40

بيع: 54.50

بنك قناة السويس

شراء: 54.37

بيع: 54.47

بنك البركة

شراء: 54.30

بيع: 54.40

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 54.30

بيع: 54.40

المصرف المتحد

شراء: 54.29

بيع: 54.39

بنك مصر

شراء: 54.28

بيع: 54.38

QNB الأهلي

شراء: 54.28

بيع: 54.38

البنك المصرى الخليجى

شراء: 54.26

بيع: 54.36

البنك الأهلي المصري

شراء: 54.25

بيع: 54.35

سعر الدولار اليوم في البنوك

المصرف العربى الدولى

شراء: 54.23

بيع: 54.33

اتش اس بى سى HSBC

شراء: 54.21

بيع: 54.32

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 54.20

بيع: 54.30

بنك التعمير والإسكان

شراء: 53.89

بيع: 53.99

الدولار سعر الدولار اليوم ارتفاع سعر الدولار سعر الدولار في البنوك اليوم أعلى سعر للدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري

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