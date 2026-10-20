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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الآسيوية ترتفع مع تراجع الدولار.. واليوان الصيني يقود المكاسب

العملات الآسيوية ترتفع مع تراجع الدولار.. واليوان الصيني يقود المكاسب
العملات الآسيوية ترتفع مع تراجع الدولار.. واليوان الصيني يقود المكاسب
أ ش أ

ارتفعت غالبية العملات الآسيوية، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له في أربع سنوات، مدعوما بتحديد بنك الشعب الصيني سعرا مرجعيا قويا للعملة، إلى جانب بيانات اقتصادية أظهرت تحسن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت المخاوف بشأن آفاق النمو الصيني نسبيا بعد نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب تسارع مبيعات التجزئة في سبتمبر، ما عزز ثقة المستثمرين وخفف الضغوط على السلطات الصينية لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.

واستقر سعر اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي عند 6.6781 يوان مقابل الدولار، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 6.6775 يوان، وهو الأقوى منذ يوليو 2022، كما ارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 6.6791 يوان مقابل الدولار، عقب تحديد بنك الشعب الصيني سعرا مرجعيا قويا للعملة.

وفي سياق متصل، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير، عند 3% للقروض لأجل عام واحد و3.5% للقروض لأجل خمس سنوات، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.78 نقطة، متخليا عن جانب من مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة، حين ارتفع بنسبة مماثلة إلى 101.98 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت جلستين.

وفي أسواق العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1233 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3333 دولار.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، تعافت الروبية الإندونيسية جزئيا، إذ تراجع سعر الدولار إلى 17995.70 روبية، بانخفاض نسبته 0.1%، لكنها ظلت قرب مستوى 18 ألف روبية للدولار، في أعقاب موجة بيع أثارتها مخاوف من احتمال خفض تصنيف إندونيسيا في مؤشرات الأسواق العالمية.

وكانت الروبية قد تراجعت بنسبة 0.6% إلى 18070 روبية للدولار في 16 أكتوبر الجاري، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أواخر يوليو، بعدما اقترحت شركة "إم إس سي آي" المتخصصة في مؤشرات الأسواق إجراء مشاورات بشأن احتمال إعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق مستقلة.

وأثارت هذه الخطوة عمليات بيع واسعة في سوق الأسهم الإندونيسية، إذ تراجع مؤشر جاكرتا المجمع بنحو 12% يوم الجمعة، قبل أن يواصل الهبوط في الجلسة التالية، لتتجاوز خسائره 15% خلال جلستين.

في المقابل، ارتد المؤشر بنحو 3% خلال تعاملات الثلاثاء، عقب اتخاذ السلطات إجراءات للحد من التقلبات والتعهد بإجراء مزيد من الإصلاحات.

وأدت موجة الهبوط إلى محو نحو 82 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم الإندونيسية، فيما فقدت الروبية نحو 8% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

وفي الهند، استقرت الروبية عند مستويات قريبة من إغلاقها السابق، مع ارتفاع سعر الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى 94.930 روبية، وسط استمرار الضغوط على العملة المحلية.

وفي هذا الإطار، كثف بنك الاحتياطي الهندي رقابته على الاستثمارات الخارجية الكبيرة، إذ أصدر الأسبوع الماضي قائمة مرجعية موحدة للبنوك الكبرى، تطلب معلومات تفصيلية عن الاستثمارات المباشرة في الخارج التي تتجاوز مليار دولار، وكذلك المعاملات التي تفوق أربعة أمثال صافي قيمة الشركة المستثمرة، وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" نقلًا عن مصدرين مطلعين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي للحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ودعم الروبية، التي تراجعت بأكثر من 5% أمام الدولار منذ بداية العام، في ظل استمرار الطلب على العملة الأمريكية وخروج استثمارات أجنبية.

وفي بقية أسواق العملات الآسيوية، ارتفع الوون الكوري الجنوبي، مع تراجع سعر الدولار أمامه بنسبة 0.42% إلى 1326.51 وون، كما انخفض الدولار أمام الدولار السنغافوري بنسبة 0.1% إلى 1.2786 دولار سنغافوري.

وارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 0.698 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.21% إلى 0.568 دولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا، مع تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.18% إلى 158.19 ين، قبيل مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عامًا.

ارتفعت غالبية العملات الآسيوية تراجع الدولار الأمريكي اليوان الصيني

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