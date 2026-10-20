أسعار النفط تقفز عالمياً وخام برنت يكسر حاجز الـ 110 دولارات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات الحوثيين على البنية ​التحتية السعودية وتقارير عن هجمات على سفن في الخليج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، أو 0.50 بالمئة، إلى 110.10 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 0.24 بالمئة إلى 103.91 دولار. وارتفع عقد ديسمبر الأكثر تداولا 39 سنتا، أو 0.40 بالمئة، إلى 98.93 دولار.



وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة ​اليوم الثلاثاء "لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم قوي... ويشير هذا إلى أن السوق تأخذ في الحسبان علاوة ​مخاطر كبيرة، بالنظر إلى تقلب الوضع".

وأضافوا "مع ذلك، إذا استمرت التدفقات دون عوائق على الرغم ⁠من الأوضاع الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتناقص علاوة المخاطر ببطء. ومن الواضح أنه لا توجد أي مؤشرات على ​ذلك حتى الآن".

وذكرت كبلر لتتبع السفن في مذكرة أمس الاثنين أن تقارير أفادت بتعرض ما لا يقل عن 18 ​سفينة لهجمات على مدار أسبوعين، وهو ما يبقي علاوة المخاطرة دون تغيير.

* الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات على السعودية

قال الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أمس الاثنين إنهم نفذوا عدة هجمات على منشآت طاقة ومطارين وأهداف عسكرية في السعودية، بما في ذلك موقع تابع ​لشركة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها.

ولم يصدر تأكيد بعد من ​الجانب السعودي، ولم تتمكن رويترز أيضا من التحقق من الأمر على نحو مستقل.

وفي اليمن، قتل 58 شخصا وأصيب أكثر من 200 ‌آخرين إثر ⁠هجوم شنه الحوثيون أمس أيضا على معسكر لتدريب قوات الأمن الحكومية في محافظة شبوة.



وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي، وسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة من المنطقة، مما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات ​المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي ​إلى جانب مخزونات المنتجات ⁠النفطية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوما جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد وعقوبات مفروضة على شراء النفط والغاز ​منها.

ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن ​المسألة، في حين ⁠قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من الوقت لتقييم الوضع.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول ليصل إلى 8.43 مليون برميل يوميا، لكنه ⁠ظل أقل ​بنحو 870 ألف برميل يوميا عما كان عليه قبل عام.

وقال تيم ​ووترر المحلل في كيه.سي.إم تريد "في حين أن احتمال توفير إمدادات إضافية من الديزل الروسي يوفر بعض الراحة نظريا، يبدو أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر ​بكثير على استمرار خطر وقوع مزيد من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج".