بعد تجاوزه 54 جنيها.. تعرف على أقل سعر بيع للدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، إذ تداول في أغلب البنوك فوق ال 54 بيعا وشراءا.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية نحو 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك نكست 54.49 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار لنحو 54.48 جنيه للشراء و54.58 جنيه للبيع في كل من بنك فيصل، والأهلي الكويتي، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي. وكان بنك فيصل الأعلى ارتفاعًا في هذه المجموعة بنسبة تخطيت 1% للشراء.

سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي

زاد سعر الدولار في بنوك الأهلي، مصر ليسجل 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في عدد كبير من البنوك( التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والعربي الأفريقي، والبركة، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول مصر ) عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع

أما كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية فصعد ليصل إلي 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.

ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

بنوك سجلت أقل الأسعار

في المقابل، استقر الدولار دون تغيير في بنكي أبوظبي التجاري و قطر الوطني.

فقد سجل في أبوظبي التجاري 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وهو الأقل بين البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري (CBE) 54.45 جنيه للشراء و54.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار: 54.50 جنيه

متوسط سعر الدولار : 54.48 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار:

53.15