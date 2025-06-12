مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار أحمد أباد غرب الهند صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.



وتؤكد مصر وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، على تضامنها الكامل مع جمهورية الهند، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار الحادث المروع ومواساتها لأسر الضحايا من الهند وكافة الجنسيات الأخرى.





وشهدت مدينة أحمد آباد الهندية حادثًا مأساويًا إثر تحطم طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت في طريقها إلى مطار غاتويك في لندن بعد لحظات من إقلاعها. كانت الطائرة تقل 244 راكبًا، بينهم 53 مواطنًا بريطانيًا، عندما فقدت السيطرة وسقطت في منطقة سكنية مسببة انفجارًا هائلًا وأضرارًا جسيمة.

وفي أعقاب الحادث، أعربت السلطات البريطانية عن تضامنها مع الضحايا وأسرهم، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي استمرار التنسيق مع السلطات الهندية لمتابعة تطورات الحادث وتقديم الدعم اللازم. كما أعربت النرويج وعدد من الدول عن مواساتها في هذا المصاب الأليم.

ويعد هذا الحادث هو الأول من نوعه الذي تتعرض له طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" منذ بدء تشغيلها قبل أكثر من عقد. وقد بدأت فرق الطوارئ الهندية في عمليات الإنقاذ والتحقيق للوقوف على ملابسات الكارثة، وسط مخاوف من أن تكون المشكلات الفنية أحد الأسباب وراء وقوع هذا الحادث المأساوي.