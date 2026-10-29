هاني حتحوت يعلن شطب محمد ممتاز من اتحاد تنس الطاولة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن قرار الاتحاد المصري لتنس الطاولة بشأن شطب محمد ممتاز، بالإضافة إلى رفع نتائج التحقيقات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة شطب محمد ممتاز، ورفع نتائج التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حيث أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة قراراً بشطب المدرب محمد ممتاز نهائياً من سجلات الاتحاد ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق برياضة تنس الطاولة، وذلك على خلفية الواقعة الأخيرة التي شهدت تعديه بالضرب وصفعه للاعبة الناشئة زينة فاروق (10 سنوات) عقب انتهاء إحدى مبارياتها في بطولة أسبوع الأمل بإنجلترا.

و جاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الرسمية التي أجرها الاتحاد، واستجابةً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة التي منحت الاتحاد مهلة لموافاة الوزارة بنتائج التحقيقات، حيث شدد الاتحاد في بيانه على أن حماية اللاعبين واللاعبات والحفاظ على كرامتهم يأتي في مقدمة أولوياته ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس القيم الأخلاقية والرياضية