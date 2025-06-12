قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة جوية.. رئيس الوزراء البريطاني ينعى ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة

كير ستارمر
كير ستارمر
أخبار العالم

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، عن مواساته لركاب وأسر ضحايا الرحلة التابعة لشركة "إير إنديا" المتجهة إلى مطار جاتويك، والتي تحطمت في مدينة أحمد آباد الهندية بعد ثوانٍ من إقلاعها. 

وكانت الطائرة تقل على متنها 244 شخصًا، من بينهم 53 راكبًا من المملكة المتحدة.

وقال السير كير “إن المشاهد التي تظهر تحطم طائرة متجهة إلى لندن وعلى متنها العديد من المواطنين البريطانيين في مدينة أحمد آباد الهندية مفجعة للغاية” 

وأضاف "أتابع المستجدات أولاً بأول، وقلبي مع الركاب وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب والمأساوي".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "حزنه العميق" حيال هذا الحادث "المفجع"، وكتب على منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق إزاء الأنباء حول تحطم الطائرة في أحمد آباد بالهند، أفكاري مع جميع المتضررين، تعمل المملكة المتحدة مع السلطات المحلية في الهند بشكل عاجل للتحقق من الحقائق وتقديم الدعم اللازم".

أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك فقد وصفت الحادث بأنه "محطم للقلوب"، وقالت عبر "إكس": "أفكاري مع جميع المتضررين، خصوصاً أسر الركاب وأطقم الطوارئ الذين يستجيبون لهذا الحادث المروع".

وفي مجلس العموم البريطاني، قال رئيس المجلس السير ليندسي هويل: "دعواتنا وصلواتنا جميعاً تتوجه إلى أسر ركاب الطائرة المنكوبة التي كانت متجهة إلى لندن. نأمل أن تأتي أنباء أفضل لاحقاً".

ووصف رئيس مجلس إدارة "إير إنديا"، ناتاراجان تشاندراسيكاران، الحادث بأنه "مأساة كارثية" و"واقعة مدمرة"، مشيرًا إلى أن فرق الاستجابة للطوارئ موجودة في موقع الحادث. 

وأظهرت لقطات حصلت عليها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تحلق فوق منطقة سكنية قبل أن تتحطم، محدثة انفجارًا هائلًا.

ومن جهتها، صرحت وزيرة شؤون مجلس العموم لوسي باول بأن الحكومة البريطانية ستوفر "كل الدعم الممكن" للمتضررين من الحادث. وأفادت شركة "إير إنديا" أن الطائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" كانت تغادر مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 شخصًا.

وأوضحت الشركة أن بين الركاب 169 مواطنًا هنديًا، و53 بريطانيًا، وكندي واحد، وسبعة برتغاليين. 

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كان على متن الطائرة 217 بالغًا و11 طفلًا.

وقال تشاندراسيكاران في بيان: "ببالغ الحزن أؤكد أن رحلة إير إنديا رقم 171 التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى لندن غاتويك تعرضت لحادث مأساوي اليوم. قلوبنا وتعازينا العميقة مع أسر وأحباء جميع المتضررين من هذه الكارثة".

وأضاف: "في هذا الوقت، ينصب تركيزنا الرئيسي على دعم جميع المتضررين وأسرهم. نبذل قصارى جهدنا لمساعدة فرق الطوارئ في الموقع، وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة للمتأثرين". كما أعلن عن تفعيل مركز طوارئ وإنشاء فرق دعم خاصة لمساعدة أسر الركاب الذين يبحثون عن المعلومات.

وصرّح فايز أحمد كيدواي، المدير العام لهيئة الطيران المدني الهندية، لوكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع في منطقة ميغاني ناغار الساعة 1:38 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9:08 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي). 

وأشار إلى أن الطائرة كانت تقل 232 راكبًا و12 من أفراد الطاقم.

ويُعد هذا الحادث أول حادث تحطم لطائرة من طراز بوينغ 787 حسب قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران. 

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" لمتابعة الرحلات الجوية على منصة "إكس": "نتابع تقارير عن تحطم رحلة إير إنديا رقم AI171 من أحمد آباد إلى لندن، استلمنا آخر إشارة من الطائرة في الساعة 08:08:51 بتوقيت UTC (قبل الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي بدقائق)، أي بعد ثوانٍ من الإقلاع. الطائرة المتورطة هي من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، رقم التسجيل VT-ANB". 

وأوضح الموقع أن الإشارة من الطائرة فُقدت "بعد أقل من دقيقة من الإقلاع".

ويُذكر أن شركة "إير إنديا" كانت قد استحوذت عليها مجموعة "تاتا" من الحكومة الهندية في يناير 2022 بعد تراكم خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وتشغل "إير إنديا" عملياتها في المملكة المتحدة من مطارات برمنغهام، غاتويك، وهيثرو، مع رحلات إلى مدن هندية متعددة مثل أحمد آباد، دلهي، مومباي، وبنغالورو.

وكانت وكالة "PA" البريطانية قد نشرت مؤخرًا تحليلًا أظهر أن "إير إنديا" كانت الأسوأ من حيث تأخيرات الرحلات المغادرة من مطارات المملكة المتحدة خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط تأخر الإقلاع أكثر من 45 دقيقة عن الموعد المحدد.

وتعرضت سمعة الشركة مؤخرًا لانتقادات واسعة بسبب تكرار التأخيرات والإلغاءات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الموارد المالية لشراء قطع غيار الطائرات، ما تسبب في توقف بعض طائراتها عن العمل.

يُذكر أن طائرة بوينغ 787 دريملاينر المنكوبة قامت بأول رحلة لها في ديسمبر 2013، وتم تسليمها لشركة "إير إنديا" في الشهر التالي.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إير إنديا مطار جاتويك أحمد آباد تحطم طائرة متجهة إلى لندن مدينة أحمد آباد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هيئة الطيران المدني الهندية أحمد آباد لندن رحلة إير إنديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت RB

أرخص سيارة من هيونداي في مصر.. أسعار كسر الزيرو

هيونداي إلنترا موديل 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في الإمارات

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 سيارة SUV كهربائية فاخرة بأداء رياضي وتكنولوجيا متطورة

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد