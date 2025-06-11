رئيس الوزراء البريطاني: الوضع الإنساني في غزة مروع

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن الوضع الإنساني مروع في غزة، ويجب على إسرائيل ان تسمح بعمل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والإنسانية الأخرى بتوزيع المساعدات.

الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات غير كافية

وأضاف: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة غير كافية في إتجاه آخر تكررت حوادث قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين حول نقاط توزيع المساعدات الإنسانية ليسقط منهم شهداء أثناء محاولة الحصول على الطعام.

برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة المجاعة بغزة

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الإسرائيلية بقتل المدنيين،ودعت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين إلى قيام زعماء العالم بالضغط على نتنياهو ليسمح بمرور المساعدات الغذائية إلى المدنيين الفلسطينيين مخافة من وقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان.