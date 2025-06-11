بريطانيا تسُلح أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال اليوم الأربعاء، بالتليجرام بإن الحكومة البريطانية خلال اجتماعها مع الجانب الأوكراني بالأيام الماضية.

قررت تزويد أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار من أجل شراء أسلحة نظام الدفاع الجوي رينجر،وصواريخ مارتليت.

زيلينسكي يطلب الدعم العسكري من أوروبا

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية بوقت سابق خاصة من الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة،ودعمها ماليا لتجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احترام بلاده،ويقوم بوقف إطلاق النار.

تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وخلال مفاوضات الهُدنة الأوكرانية الروسية باسطنبول نجح تبادل الأسرى بين الطرفين حتي الآن،واستلمت أوكرانيا 1212 من جثث عسكرييها كما تبادل الطرفين الأسري الذين على قيد الحياة دون 25 عاما،وتهدف الهُدنة الحالية إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بينما تتمسك روسيا بشروطها لعقد سلام أوكراني برحيل زيلينسكي وإجراء انتخابات رئاسية،وبرلمانية بأوكرانيا.

تصاعد الهجمات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

وكانت تصاعدت الهجمات العسكرية الروسية على كييف بصواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنيك عقب الهجوم الأوكراني الواسع المدمر للقاذفات النووية الروسية تابلوف95.

وحذر رئيس الأركان الألماني كارستن بروير من الانتقام الروسي وقيامهم بغزو دول في حلف الناتو مثل ليتوانيا وطالب دول الحلف بالاستعداد لمواجهة روسيا قبل عام 2029.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإن دولته سوف ترفع استعدادها القتالى لدخول حرب حديثة محتملة بالمستقبل.