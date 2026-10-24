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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صدى البلد تنعى الزميل محمد القاياتي رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

نعت أسرة شبكة قنوات صدى البلد، ببالغ الحزن والأسى، الزميل محمد القاياتي، رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، مستذكرةً ما عُرف عنه من طيب الخلق وحسن التعامل والإخلاص في العمل، وما اتسم به من مثابرة واجتهاد طوال مسيرته المهنية.

وأكدت أسرة صدى البلد أن الزميل الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني، وتمتع بسمعة طيبة بين زملائه، الذين عرفوه إنسانًا خلوقًا ومهنيًا حريصًا على أداء مهامه بكل جدية ومسؤولية.

محمد القاياتي.. سيرة طيبة وإخلاص في العمل

وعُرف الزميل محمد القاياتي بحسن الخلق ودماثة التعامل، إلى جانب حرصه الدائم على العمل والاجتهاد، وتمسكه بروح التعاون مع زملائه، بما جعله محل تقدير واحترام داخل محيطه المهني.

كما عكست مسيرته في العمل الصحفي والإعلامي روح المثابرة والالتزام، وهي صفات تركت أثرًا طيبًا لدى كل من تعامل معه، سواء على المستوى المهني أو الإنساني.

أسرة صدى البلد تنعى فقيدها

وتتقدم أسرة شبكة قنوات صدى البلد ، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الزميل الراحل ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

صدي البلد محمد القاياتي حقائق وأسرار

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