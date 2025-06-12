الدولار في أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية

وصل الدولار إلى أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة بعد تهديدات ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حذرت شركات التصنيع الأمريكية من تداعيات حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، مؤكدة أن السياسات الجمركية المتقلبة تلحق أضرارًا متزايدة بالإنتاج الصناعي، في وقت شهد فيه الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا ليقترب من أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني خلال ثلاث سنوات.

هبط دون عتبة الـ50%

وأظهر مؤشر "ISM" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للأداء الصناعي، تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 48.5% في مايو، وهو ما يدل على انكماش في النشاط الصناعي بعد أن هبط دون عتبة الـ50%.