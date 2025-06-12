بيان مشترك لوزراء خارجية 6 دول أوروبية: ندعو لزيادة نفقات الأمن والدفاع لحلف الناتو

دعا بيان مشترك لوزراء خارجية 6 دول أوروبية لزيادة نفقات الأمن والدفاع لحلف الناتو بشكل مرن ومستدام.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وأكد البيان، أنّ وجود أوكرانيا قوية ومستقلة وديمقراطية أمر حيوي لاستقرار وأمن المنطقة الأوروأطلسية، ودعت الدول الأوروبية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق نار فوري في غزة واستئناف عاجل للمساعدات.

الولايات المتحدة

ورحبت الدول الأوروبية الستة بجهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة والمحادثات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة عزمها على إبقاء الأصول السيادية لروسيا مجمدة حتى توقف الحرب وتدفع ثمن الأضرار التي سببتها.