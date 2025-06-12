أحمد السقا: مقدرتش أدفن سليمان عيد لأنى كنت هبقى بدفن نفسى

قال الفنان أحمد السقا أنه لا يقوم شراء خيل بأسعار مرتفعه كما أنه ليس من هواه تربية الخيل العربى بل يميل للخيل البلدى.

وأضاف السقا خلال حواره مع برنامج “تفاعلكم” المذاع عبر قناة “العربية”،أنه يمتلك 12 حصان خاص بالفروسية.

وأوضح أحمد السقا أنه يشارك فى دفن الموتي منذ دراسته فى الصف الأول الأعدادى، معقبا:" الوحيد اللى مقدرتش انزل أدفنه هو صديقى وأخويا الراحل سليمان عيد، مقدرتش أدفن نفسي".

وكشف الفنان احمد السقا عن أصعب أصابة تعرض لها قائلا:" مفيش فى جسمى 15 سم سليم، وأصعب أصابة اما أضربت بالنار فى عينى أثناء تصوير فيلم الجزيرة وفضلت سنة و8 شهور لأ أرى بعينى".