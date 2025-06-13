أحمد موسى: مؤامرة لضرب استقرار مصر .. وقافلة دعم غزة فخ لخلق فوضى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن ما وصفه بـ"مخطط مريب" استهدف زعزعة استقرار مصر، بالتزامن مع التطورات في إيران.

وأوضح موسى خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن قافلة الدعم التي كانت متجهة إلى غزة لم تكن تهدف لدعم الشعب الفلسطيني، بل كانت تهدف إلى إحداث فوضى داخل مصر.

وأكد أحمد موسى أنه توجد مستندات تشير إلى معلومات تفيد بتنسيق بين عناصر من الخارج والداخل لتنفيذ هذا المخطط.

أجهزت الدولة

وأضاف أحمد موسى أن أجهزة الدولة المصرية قامت بإعادة أكثر من 200 شخص إلى بلادهم بعد اكتشاف نواياهم، محذرًا من أن الجيش المصري أصبح الجيش العربي الوحيد المتماسك في المنطقة، وهناك محاولات منظمة لكسره.