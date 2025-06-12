تخريب وعمل فوضى.. أحمد موسى يكشف هدف المشاركين في قافلة الصمود

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان يتاجروا بالقضية الفلسطينية، ومصر ترفض التهجير لحماية القضية، بعض الناس اللي موجودين جوا مصر من الطابور الخامس الخونة يروجوا لهذه القافلة، المجرم أحمد دومة اللي مكانه السجن وتنظيم الإخوان الإرهابي،

وقال موسى عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هدف المشاركين في قافلة الصمود التي تستهدف عبور الحدود المصرية بدون تصريحات أو موافقات مسبق، تخريب مصر وعمل فوضى، معلقا “لماذا يدعمك الاتحاد العالمي بتاع الإرهابي الخائن سوف القرضاوي، اليس ذراعا للإخوان، اتحاد ما يسمى بمسلمي أوروبا أليس جناحا للإخوان بأوروبا”.

تحمل تكاليف هذه القافلة

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه "هل هذه قافلة بريئة ؟ كل هؤلاء اتجمعوا فجأة في هذا الوقت، الموضوع ليس عشوائيا، من الذي تحمل تكاليف هذه القافلة ؟.