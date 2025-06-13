عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ما فعلته إسرائيل في إيران غير قانوني

قال مالك فرانسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية تعتبر «غير قانونية»، مؤكدًا أن إسرائيل «دولة إرهابية لا تحترم أي قانون دولي».

وأوضح فرانسيس، خلال مداخلة مع الإعلامية جاكلين ماهر، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الضربات التي استهدفت منشآت نووية وأدّت إلى اغتيال مسؤولين إيرانيين تمثل ضربة قوية للنظام الإيراني، مشبّهًا ما حدث بما جرى في لبنان سابقًا، عند اغتيال حسن نصر الله وآخرين من قادة «حزب الله».

وأضاف أن هذه العملية لم تكن مفاجئة للجميع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بها، ووافق على تنفيذها، رغم نفيه ذلك في البداية، لافتًا إلى أن «ترامب أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو»، واصفًا نتنياهو بـ «مجرم حرب».

وحول إمكانية توسع العمليات العسكرية، حذر فرانسيس من أن «إسرائيل قد تتجه لضرب العراق ولبنان أيضًا»، داعيًا «الحشد الشعبي» و«حزب الله» إلى عدم الانخراط في التصعيد، لأن «لا أحد سيربح هذه الحرب».

كما انتقد التصريحات الإيرانية المتكررة التي تشير إلى «الرد في الوقت المناسب»، معتبرًا أن الوقت قد حان للرد القوي على إسرائيل، التي «تتصرف وكأنها فوق القانون»، مطالبًا إيران بإرسال رسالة واضحة بأنها لن تسمح بمزيد من الانتهاكات.