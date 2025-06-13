سمير راغب: رؤس الصواريخ الإيرانية ذات قدرة تدميرية عالية

كشف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا الى ان إسرائيل غيرت قواعد الاشتباك بقصف مناطق مدينة بها قادة إيرانيين.

وأضاف العميد سمير راغب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 500 صاروخ باليستي حتى اللحظة تم أطلقها على إسرائيل.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الجانب الايراني يقول انه لم يميز بين هدفي مدني وعسكري في قصف إسرائيل.

وأشار العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، إلى أن الرؤس الحربية الموجودة في الصواريخ الإيرانية ذات قدرة تدميرية عالية.