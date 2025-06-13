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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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مخاطر الشاي بلبن.. الوجه الآخر للمشروب المفضل للملايين

مخاطر الشاي بلبن.. الوجه الآخر للمشروب المفضل للملايين
مخاطر الشاي بلبن.. الوجه الآخر للمشروب المفضل للملايين
عبد العزيز جمال

أطلق عدد من الباحثين تحذيرات جدية بشأن مخاطر الشاي بلبن، مشيرين إلى أن هذه العادة الصباحية الشائعة قد لا تكون آمنة كما يعتقد الكثيرون.

وأكد العلماء أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود قد تؤثر سلبًا على امتصاص مضادات الأكسدة، التي تعد من العناصر المهمة في محاربة الالتهابات وتعزيز المناعة.

وبحسب دراسات حديثة، فإن بروتين الكازين الموجود في الحليب يمكن أن يرتبط بمركبات الفلافونويد في الشاي، مما يُضعف تأثيرها الوقائي. 

وهذا التفاعل الكيميائي قد يُقلل من الفوائد التي يوفرها الشاي بشكل عام، ويحوله إلى مشروب بلا فائدة تُذكر وربما ضار عند تناوله على معدة فارغة.

مخاطر الشاي بلبن

هل الشاي مع الحليب يزيد الوزن؟

من ضمن مخاطر الشاي بلبن أيضًا ما يتعلق بالوزن، فعلى الرغم من أن الشاي مشروب منخفض السعرات الحرارية، فإن إضافة الحليب والسكر قد يحوله إلى مشروب غني بالسعرات، مما يؤدي إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، خاصة إذا تم تناوله عدة مرات يوميًا. 

كما أن تناول الشاي بالحليب على معدة فارغة قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي تؤثر على عملية الأيض وتُبطئ من حرق الدهون.

فوائد الشاي بالحليب للجـ.ـنس

تناول الشاي بالحليب قد يُحسن من الحالة المزاجية ويمنح شعورًا بالراحة، لكن الدراسات لا تُشير إلى فائدة واضحة على الصعيد الجـ.ـنسي. 

في بعض الحالات، قد يؤدي شرب كميات كبيرة منه إلى القلق أو اضطرابات النوم بسبب الكافيين.

ومن ناحية أخرى، فإن أحد مخاطر الشاي بلبن المحتملة هي تقليل امتصاص الزنك والحديد، وهما من المعادن المرتبطة بالصحة الجـ.ـنسية لدى الجـ.ـنسين.

هل يفقد الحليب فائدته مع الشاي؟

نعم، بعض فوائد الحليب تتعطل عند مزجه بالشاي، فوفقًا للأبحاث، فإن الحرارة العالية والتفاعل مع مضادات الأكسدة يفقد الحليب بعض خصائصه الغذائية.

كما أن الشاي يحتوي على التانينات التي قد تعيق امتصاص الحديد الموجود في الطعام أو المكملات الغذائية، خاصة عند تناوله بعد أو مع الوجبات.

هذه التداخلات تجعل من المهم التفكير في توقيت تناول الشاي بالحليب، وتجنبه على الريق، إذ أن من مخاطر الشاي بلبن على الريق هو التأثير السلبي على الامتصاص الغذائي وتهيج المعدة.

فوائد الشاي باللبن للتخسيس

رغم الاعتقاد السائد بأن الشاي بالحليب يساعد على التخسيس، إلا أن الحقيقة تعتمد على طريقة التحضير.

 فإذا تمن اضافة له سكر أو تم تناوله دون وعي بالكميات، فقد يتحول إلى مصدر سعرات فارغة، وقد يظن البعض أن الكافيين يُعزز الحرق، لكن عند مزجه بالحليب، خاصة كامل الدسم، تتراجع هذه الفائدة.

ومن بين مخاطر الشاي بلبن أنه قد يقف حائلت خسارة الوزن عند تناوله بشكل متكرر دون ضبط مكونات الوجبة أو النشاط البدني، وهو ما يحبط محاولات الالتزام بنظام غذائي صحي.

فوائد الشاي بلبن واضراره

يتفاوت تأثير الشاي بالحليب من شخص إلى آخر، من أبرز فوائده منح الجسم شعورًا بالدفء وتحسين المزاج.

كما أن الكافيين الموجود في الشاي يُحسن الانتباه والتركيز، ولكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، يجب الحذر من مخاطر الشاي بلبن، والتي تشمل الانتفاخ، اضطرابات الهضم، تراجع امتصاص الفيتامينات، وزيادة التوتر العصبي.

وتشير دراسات إلى أن استهلاك الشاي بالحليب قد يؤدي إلى زيادة نسبة الأحماض في المعدة، مما يسبب الحموضة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة،  كما أن الإفراط فيه قد يؤثر على الكلى بسبب مادة الثيوفيلين.

مخاطر الشاي بلبن

فوائد الشاي بالحليب على الريق؟

في حين يفضل البعض بدء يومهم بكوب من الشاي بالحليب، يرى خبراء التغذية أن هذه العادة ليست مثالية، من مخاطر الشاي بلبن عند تناوله على الريق حدوث تقلبات في نسبة السكر في الدم، وزيادة فرص الشعور بالإرهاق لاحقًا، إلى جانب تهيج المعدة.

كما أن الكافيين قد يحفز الجهاز العصبي قبل أن يتوفر الجسم على الطاقة أو المغذيات الكافية من الطعام، مما يؤدي إلى خفقان القلب أو القلق.

هل الشاي بلبن مفيد؟

الإجابة معقدة، نعم، الشاي بلبن يمكن أن يكون مفيدًا في بعض السياقات، لكن بشرط عدم الإفراط فيه واختيار الوقت المناسب لتناوله، فمثلًا، بعد وجبة غذائية متوازنة، قد لا تظهر مخاطر الشاي بلبن بشكل واضح.

أما تناوله بشكل دائم على معدة فارغة، أو مع السكر بكثرة، فقد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل فقر الدم، ضعف الامتصاص، أو اضطرابات النوم.

الشاي بالحليب مشروب منتشر وله محبوه، لكن من المهم معرفة توقيت وكمية تناوله، فبينما يُعتبر خيارًا لذيذًا في الصباح أو المساء، فإن الإفراط فيه قد يعرض الجسم لعدة مخاطر صحية، مثل سوء التغذية، الحموضة، تقلب المزاج، ومشاكل النوم، ولذلك ينصح خبراء التغذية بالاعتدال في استهلاكه، وتجنبه على الريق، لضمان الاستفادة من فوائده والابتعاد عن مخاطر الشاي بلبن.

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