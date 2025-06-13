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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي باللبن يوميا

الشاي باللبن
الشاي باللبن
نهى هجرس

يعد الشاي باللبن من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الشاي باللبن من بالعديد من الطرق المختلفة والمميزة.

مع أن إضافة الحليب إلى الشاي قد تبدو الخيار الأمثل، إلا أنها قد تكون غير صحية، مع أن الآثار الجانبية لشاي الحليب قد لا تكون خطيرة، إلا أنها قد تضر بجسمك.

وفقاً لخبراء الصحة، يُحوّل الحليب الشاي إلى حمضي، إضافةً إلى ذلك، فإن إضافة السكر تزيد الأمر سوءاً.

قد تؤدي الآثار الجانبية لشاي الحليب إلى اضطراب النشاط الأيضي، وجفاف الجسم، والانتفاخ.

الشاي باللبن

أضرار تناول الشاي باللبن

1- قد يسبب شاي الحليب نقصًا غذائيًا

وفقًا لعدد من الدراسات، فإن تناول الشاي مع اللبن قد يمنع الجسم من امتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل صحيح، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالشاي قد يؤدي إلى نقص الحديد والزنك

2- شاي الحليب قد يسبب الإمساك

بالإضافة إلى الكافيين، يحتوي الشاي أيضًا على الثيوفيلين، يستفيد الجهاز الإخراجي بشكل كبير من الكافيين، مما يُحسّن تدفق الدم، الثيوفيلين مفيد جدًا للدورة الدموية، واسترخاء العضلات، وتطهير الجسم من السموم

بهذه الطريقة، فإن الإفراط في تناول الشاي بالحليب يمكن أن يكون له آثار خطيرة تسبب الإمساك

3- الشاي باللبن قد يسبب الأرق

على غرار القهوة، يحتوي الشاي الأسود، الذي يُستخدم بكثرة في تحضير شاي الحليب، على نسبة عالية من الكافيين، الإفراط في تناول الكافيين، وخاصةً في النصف الثاني من اليوم، قد يُسبب صعوبات في النوم كالأرق.

المصدر healthwire
 

الشاي الشاي باللبن أضرار الشاي باللبن فوائد الشاي باللبن

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