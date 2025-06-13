بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند اتباع الكيتو دايت؟

حمية الكيتو تتضمن استهلاك كمية قليلة جدًا من الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون لمساعدة الجسم على حرق الدهون للحصول على الطاقة. ووفقًا لخبراء التغذية، صُممت هذه الحمية خصيصًا لتكون أكثر مرونة وأسهل في اتباعها من حمية الكيتو التقليدية، ولذلك فهي خيار شائع للغاية، ما يجعلها خيارًا شائعًا لمن لا يستطيعون الالتزام بنسب المغذيات الكبرى الصارمة في حمية الكيتو.

كيف يعمل الكيتو الكسول؟



يطلب منك نظام الكيتو تناول ما لا يزيد عن 20 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا، فإنه لا يتتبع سعراتك الحرارية، كما أنك لست مضطرًا لحساب العناصر الغذائية الكبرى الأخرى كالدهون والبروتينات. ومع ذلك، يساعد نظام الكيتو الكسول جسمك على الدخول في الحالة الكيتونية. بعد ذلك، يحرق جسمك الدهون للحصول على الطاقة في هذه الحالة الأيضية بدلًا من الكربوهيدرات.

عادةً ما يستخدم جسمك الجلوكوز الموجود في الكربوهيدرات الموجودة في الطعام للحصول على الطاقة، لا يُستخدم الجلوكوز الموجود في جسمك مباشرةً، بل يُخزَّن في خلاياك لاستخدامه لاحقًا، ستحرق الدهون للحصول على الطاقة إذا قلّلت بشدة من تناول الكربوهيدرات.

كيف يمكنك اتباع نظام الكيتو الغذائي؟



يمكنك البدء بتقييم كمية الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي تحتاجها يوميًا، استخدم حاسبة إلكترونية أو استشر طبيبك للتأكد من أنك تتناول ما يكفي من العناصر الغذائية الكبرى لإنقاص وزنك.

تناول 20 جرامًا على الأقل من الكربوهيدرات يوميًا يعني حوالي 5% من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعرة حرارية، أما النسبة المتبقية، والتي تتراوح بين 60 و35%، فتأتي من الدهون والبروتينات، عليك أيضًا فهم كيفية حساب الكربوهيدرات وتجنب تناول الخبز والمعكرونة، بالإضافة إلى بعض الفواكه والخضراوات، وحتى منتجات الألبان.

ماذا يجب أن تأكل في نظام الكيتو الغذائي؟



يمكنك الحفاظ على الحالة الكيتونية من خلال إعداد قائمة بالأطعمة والوجبات الأساسية، بما في ذلك نظام غذائي غني بالدهون، ومتوسط البروتين، ومنخفض الكربوهيدرات، تشمل خيارات النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات ما يلي:

التوت مثل التوت الأزرق والتوت الأحمر والفراولة

سمنة، جبن، كريمة

الأرز البني

الأفوكادو ،جوز الهند والزيتون

الفلفل الحلو، البروكلي، الخيار، الخضار الورقية

اللوز، الكاجو والجوز

اللحوم الخالية من الدهون والأسماك ولحم الخنزير والدواجن

الأطعمة التي يجب تجنبها في نظام الكيتو الغذائي

وفقًا للخبراء، فإن أفضل طريقة لاتباع هذا النظام الغذائي بنجاح هي الحد من تناول الأطعمة الثقيلة إلى ٢٠ جرامًا أو أقل يوميًا، من بين الأطعمة التي يمكنك تجنبها أو الحد منها في حمية الكيتو الكسولة:

الحليب والزبادي

التفاح والموز والمانجو والبطيخ والبرتقال

الخبز وحبوب الإفطار والمقرمشات والمعكرونة والأرز الأبيض

الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء

الذرة والبازلاء والبطاطس

مشروبات الطاقة، ومشروبات العصائر والفواكه، والمشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية

الحلوى والكعك

ما فوائد نظام الكيتو الغذائي؟



الفائدة الأساسية لاتباع حمية الكيتو الكسولة هي مساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة، من فوائد اتباعها:

يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة

يمكن أن يعلمك نظام الكيتو الغذائي الكسول عن الكربوهيدرات وتحديد تلك التي تحتوي على أكبر قدر من العناصر الغذائية.

-يمكن التحكم في نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد اتباع نظام الكيتو الغذائي في التحكم في نسبة السكر في الدم، وخاصة لدى المصابين بداء السكري من النوع 2، والذي يمكن أن يؤثر على عينيك وقلبك وكليتيك إذا ترك دون علاج.

-يقمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام

وفقًا للدراسات، يُساعد نظام الكيتو الغذائي على التحكم في شهيتك، قد تشعر بمزيد من الشبع بعد تناول الوجبات والوجبات الخفيفة، وتقلّ رغبتك في تناول الطعام.

هل من الآمن اتباع نظام الكيتو الغذائي؟



قد لا يكون اتباع حمية الكيتو الكسولة آمنًا للجميع، قد لا يكون من الآمن اتباعها إذا كنت تعاني من:

تاريخ من اضطرابات الأكل

مشاكل في المرارة

أمراض الكبد

مرض البنكرياس

اضطرابات الغدة الدرقية



كذلك، إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، فلا تحاولي اتباع حمية الكيتو الكسولة، إذ تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يزيد من خطر العيوب الخلقية. كذلك، لا تتبعي حمية الكيتو الكسولة إذا كنتِ تعانين من بعض الحالات الصحية الأساسية، مثل:

مرض القلب

إن استهلاك معظم السعرات الحرارية من الدهون قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حصوات الكلى

قد يؤدي تناول الكثير من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك ولحم الخنزير والدواجن إلى زيادة كمية الكالسيوم وحمض البوليك في الكلى، ما يؤدي إلى تكون حصوات الكلى.

نقص التغذية

يحدّ نظام الكيتو الكسول من مصادر المعادن والفيتامينات، مثل منتجات الألبان والفواكه والحبوب والخضراوات، قد تُصاب بنقص غذائي إذا لم تتناول كمية كافية من هذه الأطعمة.

المصدر: timesnownews

