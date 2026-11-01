في عيد ميلاده.. رئيس المتحف المصري الكبير يؤكد تجربة الزيارة استثنائية

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، إن المتحف يقدم تجربة رائعة واستثنائية لكل من يزوره، مؤكدا أنه وجهة سياحية عالمية تستقبل الزائرين من مختلف الجنسيات.

أحمد غنيم: المتحف المصري له مكانة دولية يحظي بها بين ملايين السائحين

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إلى أن المتحف له مكانة دولية يحظي بها بين ملايين السائحين، كونه أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية والسياحية في مصر والعالم.

وتابع الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير أن المتحف المصري الكبير لا يقدم مجرد زيارة تقليدية لمجموعة من الآثار، وإنما يتيح تجربة متكاملة تجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وأحدث أساليب العرض المتحفي، بما يمنح الزائر فرصة استثنائية للتعرف على تاريخ مصر وحضارتها.