الاستعدادات الأخيرة لحفل أنغام بمدينة الخبر السعودية

نشرت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، المرتقب الليلة في مدينة الخبر السعودية، صورا من الاستعدادات الأخيرة للحفل.

وأظهرت الصور، استعدادات مكثفة لحفل أنغام، وتوافد الجمهور على مسرح حفل أنغام.

وتحيي أنغام، حفلها الثاني في المملكة العربية السعودية، اليوم بمدينة الخبر، بعدما أحيت الحفل الأول يوم الأربعاء 11 يونيو، بمدينة الرياض، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

أغاني أنغام

وفي بداية شهر يناير الجاري، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.