تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الإدارية 37 22

6 أكتوبر 38 22

بنها 37 23

دمنهور 35 21

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 36 22

طنطا 36 22

دمياط 32 21

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 23

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 37 23

نخل 36 17

كاترين 32 12

الطور 36 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 30 20

العلمين 29 19

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 37 26

الغردقة 39 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 37 26

حلايب 34 25

أبو رماد 36 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 25

الأقصر 43 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 42 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 47 32

الرياض 45 31

المنامة 42 32

أبوظبى 43 29

الدوحة 46 32

الكويت 50 34

دمشق 38 18

بيروت 28 24

عمان 34 20

القدس 31 18

غزة 28 23

بغداد 48 27

مسقط 39 34

صنعاء 31 16

الخرطوم 45 31

طرابلس 30 21

تونس 33 20

الجزائر 31 20

الرباط 25 17

نواكشوط 30 21