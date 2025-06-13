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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم يحبس الأنفاس.. الحرارة تشتعل في القاهرة والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

طقس اليوم يحبس الأنفاس.. الحرارة تشتعل في القاهرة وتلامس 45 على الصعيد
طقس اليوم يحبس الأنفاس.. الحرارة تشتعل في القاهرة وتلامس 45 على الصعيد
عبد العزيز جمال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستتأثر بظواهر جوية محدودة، تشمل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال ساعات النهار والمساء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة الطقس في المسطحات المائية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه رياح أيضًا شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، في إطار رصد حالة الطقس:

القاهرة: العظمى 38 - الصغرى 24

العاصمة الإدارية: 38 - 22

6 أكتوبر: 39 - 22

بنها: 38 - 24

دمنهور: 37 - 24

وادي النطرون: 38 - 23

كفر الشيخ: 36 - 22

المنصورة: 37 - 23

الزقازيق: 38 - 23

شبين الكوم: 37 - 22

طنطا: 36 - 22

دمياط: 31 - 22

تحذيرات وتنبيهات للمواطنين

في ظل حالة الطقس المرتفعة غدًا، ينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الذروة، وضرورة شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما يُنصح مرضى الصدر وكبار السن بتوخي الحذر، خصوصًا في فترات نشاط الرياح، ويفضَّل ارتداء القبعات واستخدام المظلات الواقية خلال التنقل نهارًا.

طقس مستمر في حدته

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس الحارة قد تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل امتداد منخفض الهند الموسمي.

طقس الأيام الستة المقبلة 

و تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليكون الطقس شديد الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة.


 

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