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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات

طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات
عبد الفتاح تركي

الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي البلاد، حارًّا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس والظواهر الجوية غدا

فيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوبي سيناء على فترات متقطعة.

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طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات

الطقس غدا وحالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

الطقس غدا وحالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

العاصمة الادارية 38 22

6 اكتوبر 39 22

بنها 38 24

دمنهور 37 24

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 22

دمياط 31 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 39 21

طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات

السويس 38 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 38 23

نخل 36 15

كاترين 32 12

الطور 35 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 20

العلمين 30 19

مطروح 29 20

السلوم 30 20

سيوة 36 22

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 26

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 40 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 41 26

طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 46 32

الرياض 45 30

المنامة 40 32

أبوظبى 42 29

الدوحة 45 31

الكويت 48 32

دمشق 38 20

بيروت 28 25

عمان 35 20

القدس 32 19

غزة 28 23

بغداد 48 28

مسقط 38 33

صنعاء 30 15

الخرطوم 46 32

طرابلس 28 21

تونس 33 20

الجزائر 27 22

الرباط 25 17

طقس الغد.. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة على الطرق والزراعات

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 15

إسطنبول 28 18

إسلام آباد 40 28

نيودلهى 42 31

جاكرتا 34 24

بكين 32 20

كوالالمبور 35 25

طوكيو 26 20

أثينا 33 21

روما 36 18

باريس 32 20

مدريد 31 18

برلين 25 13

لندن 27 16

مونتريال 19 13

موسكو 20 12

نيويورك 28 18

واشنطن 33 23

نواكشوط 29 21

أديس أبابا 25 13

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