توك شو| تقلبات الطقس.. أسعار الذهب.. عدوان إسرائيلي جديد.. وسبب تعطل ChatGPT

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تتوقع طقس اليوم في القاهرة والمحافظات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نبدأ نستقبل فصل الصيف بشكل رسمي مع البداية الفلكية له، وبالتالي بدأ منخفض الهند الموسمي، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يوجد إرتفاع طفيف فى نسب الرطوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن القاهرة الكبري تسجل من 36 إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نسب الرطوبة هناك مزيد من الإحساس بالإرتفاع فى درجات الحرارة، موضحا أن تلك الموجة مستمرة فى البلاد حتي بدايات الأسبوع المقبل.

وتابع أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، ولكن تنشط فى بعض الأحيان خاصة فى ساعات الليل بالأماكن المكشوفة والمفتوحة، لافتا إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية، والتي تبدأ بالصباح الباكر.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4680 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5348 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37440 جنيهاً.

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.57 جنيه للبيع و49.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.64 جنيه للبيع، و56.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.91 جنيه للبيع، و66.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.92 جنيه للبيع، و161.54 جنيه للشراء.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رحّب بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين

أبو الغيط: اجتماع اللجنة العربية مع القيادة الفلسطينية كشف مواقف جديدة وإيجابية أبو الغيط: قلوبنا ممتلئة بالحزن بسبب ما يحدث في غزة أبو الغيط: أطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين

في الضفة الغربية المحتلة.

أبو الغيط: خطوة نحو المحاسبة الدولية

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لمحاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في التحريض على العنف، وأسهموا في تعزيز سياسة استهداف الفلسطينيين من قبل المستوطنين، في ظل غياب المساءلة.

انتهاكات في الضفة وغزة

وأكد أبو الغيط أن العقوبات تُظهر للعالم مدى التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من قبل مسؤولين وصفهم بـ"بالغي التطرف"، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب.

استشهاد 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات في غزة



أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن 25 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا صباح اليوم، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قرب مركز لتوزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة

في سياق متصل، أدى قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، بحسب مصادر محلية.

كما أسفر قصف جوي على شمال مدينة غزة عن استشهاد 4 مواطنين آخرين، بينما تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك أحياء التفاح والدرج شرقي مدينة غزة، ومناطق جنوب خان يونس مثل بطن السمين وقيزان أبو رشوان وقيزان النجار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل شهره التاسع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة وصعوبة وصول المساعدات إلى المدنيين.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لإصدار 54 ألف أمر تجنيد لأفراد من الطائفة الحريدية، وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم مراسل القاهرة الإخبارية: الهجوم الروسي الواسع على كييف الأعنف منذ أشهر القاهرة الإخبارية تكشف عن أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

ويُعد هذا القرار تطورًا لافتًا في ظل الجدل المستمر حول مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية.

تحركات سياسية لحل الكنيست:

وفي تطور سياسي متصل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحزاب المعارضة ستعقد اجتماعًا اليوم لبحث إمكانية التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات السياسية والاحتجاجات على سياسات الحكومة الحالية.

رُهاب السعادة مرض نفسي يُهدد الراحة النفسية.. تفاصيل



أكد الدكتور وليد هندي، أخصائي نفسي، أن هناك مرضًا نفسيًا نُعاني منه يُعرف باسم "الشيروفوبيا" أو "رُهاب السعادة"، مشيرًا إلى أن بعض الناس تخاف من السعادة.

وقال هندي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحد مؤشرات "الشيروفوبيا" هو أنه عندما نضحك كثيرًا نقلق أن يحدث لنا شيء.

وأضاف أن هذا الأمر يؤثر على الأبناء بشكل كبير، موضحًا أن حديث الأمهات يُؤثر على الأبناء وعلى التركيز وعلى بعض السلوكيات العامة الموجودة عندهم أثناء فترة الاختبارات.

أسباب تعطيل خدمات ChatGpt حول العالم وأثره على المستخدمين.. تفاصيل



قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إن chatgpt هو ذكاء اصطناعي على نموذج يتم تدريبه على كم هائل من البيانات، ويعمل على ما يسمى نماذج اللغات الضخمة، وبالتالي بعد تدريبه يقوم بمهام كثيرة ومزيد من البيانات.

وأضافت “مكرم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، أن هذا من الممكن أن يعرض هذا التطبيق لمشاكل وتعطل مثلما حدث أمس، حيث من الممكن أن يتم تحديث معين فى التطبيق، أو نتيجة للاستخدام العدد الهائل الذى يدخل كل أسبوع على هذا البرنامج.

وتابعت: “من الممكن مع العدد الهائل أن يحصل ضغط على البنية التحتية على الأجهزة مثلما رأينا أمس”.