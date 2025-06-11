أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تتوقع طقس اليوم في القاهرة والمحافظات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نبدأ نستقبل فصل الصيف بشكل رسمي مع البداية الفلكية له، وبالتالي بدأ منخفض الهند الموسمي، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يوجد إرتفاع طفيف فى نسب الرطوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن القاهرة الكبري تسجل من 36 إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نسب الرطوبة هناك مزيد من الإحساس بالإرتفاع فى درجات الحرارة، موضحا أن تلك الموجة مستمرة فى البلاد حتي بدايات الأسبوع المقبل.

وتابع أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، ولكن تنشط فى بعض الأحيان خاصة فى ساعات الليل بالأماكن المكشوفة والمفتوحة، لافتا إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية، والتي تبدأ بالصباح الباكر.