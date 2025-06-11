موجة شديدة الحرارة| حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.. وهذا موعد انكسارها

أشار البيان اليومي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على اغلب الأنحاء، كما حذر البيان من وجود نشاط للرياح على بعض المناطق خلال فترات متقطعة من اليوم، مع وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

طقس شديد الحرارة

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاربعاء 11 يونيو طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ارتفاع درجات الحرارة

نوه البيان عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025.

شبوره مائية

أشار البيان إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانًا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

نشاط للرياح

حذر البيان من وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الامواج من 1 متر إلى 1.75 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية. بينما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الامواج من 2 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء