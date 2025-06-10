تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حالة الطقس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء للاعتدال ليلًا، مع فرص لتكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد أوضحت أن الرياح ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى، ما قد يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات، لكنه لا يُقلّل من شدة الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار.

وناشدت الهيئة المواطنين باتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية لتفادي آثار الموجة الحارة، أهمها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، ما بين الثانية عشرة ظهرًا والرابعة عصرًا، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتغطية الرأس عند الخروج.

كما شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية، التي تؤثر على الرؤية الأفقية في مناطق عدة، أبرزها السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تشهد شبكات الكهرباء ضغطًا متزايدًا نتيجة الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف، في الوقت الذي يُنصح فيه بتقليل الأنشطة البدنية الشاقة وتوفير بيئة مناسبة للفئات الأكثر تأثرًا بدرجات الحرارة، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع الوضع عن كثب وتُصدر تحديثات دورية عبر منصاتها الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الموجة قد تكون واحدة من أقوى موجات الصيف حتى الآن، وتتطلب أقصى درجات الحذر والجاهزية من الجميع .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات البلاد اليوم القاهرة الكبرى:

• العظمى: من 40 إلى 43 درجة مئوية

• الصغرى: من 25 إلى 27 درجة مئوية

الوجه البحري:

• العظمى: من 39 إلى 42 درجة مئوية

• الصغرى: من 24 إلى 26 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

• العظمى: من 33 إلى 35 درجة مئوية

• الصغرى: من 22 إلى 24 درجة مئوية

شمال الصعيد (المنيا – بني سويف – الفيوم):

• العظمى: من 41 إلى 43 درجة مئوية

• الصغرى: من 25 إلى 27 درجة مئوية

جنوب الصعيد (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان):

• العظمى: من 42 إلى 44 درجة مئوية

• الصغرى: من 27 إلى 29 درجة مئوية

جنوب سيناء وشرم الشيخ:

• العظمى: من 38 إلى 40 درجة مئوية

• الصغرى: من 28 إلى 30 درجة مئوية.

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