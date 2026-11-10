محللة سياسية: قرار إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب ستكون له تداعيات بأوروبا

قالت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية من باريس، إن قرار محكمة الجنايات في القاهرة إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب يمثل، من وجهة نظرها، «صفعة جديدة على وجه الإخوان الإرهابية»، مؤكدة أن الحكم لم يصدر من فراغ، وإنما جاء نتيجة تحقيقات وتفاصيل لا يعرفها كثير من المصريين.

وأضافت جادو، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن المؤسسات والكيانات والأسماء التي شملها القرار لا بد أنها ارتكبت العديد من الجرائم حتى جرى تصنيفها على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن القرار ستكون له انعكاسات أوروبية «خطيرة للغاية» خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن أوروبا بدأت، بحسب تقديرها، في الانتباه إلى أنشطة بعض الجهات التي تتستر وراء الدين وتتحدث باسم الإسلام، بينما تحمل في باطنها توجهات مرتبطة بالإسلام السياسي، لافتة إلى صدور أحكام وقرارات أوروبية مؤخرًا تتعلق بمصادر أموال هذه الجهات، إلى جانب زيادة التدقيق في أنشطة الجمعيات والمؤسسات محل الشبهات.

وأكدت أن الحكم الصادر في مصر لا يلزم الدول الأوروبية قانونًا بإدراج المؤسسات نفسها على قوائم الإرهاب، موضحة أن إدراج هذه الكيانات في القوائم المصرية يخص مصر باعتبارها دولة أصدرت الحكم، ولا يفرض على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراء ذاته.

لكنها رأت أن القرار من شأنه تسليط الضوء على هذه المؤسسات، ودفع الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى مراقبة الأموال والتمويلات التي تتلقاها، قائلة: «الدولة على سبيل المثال فرنسا سوف تراقب المبالغ التي تتلقاها من تمويل هذه، وسوف تضيق الخناق عليهم إلى أن يصدر فعلًا شيء مثل هذه القرارات، هيبدأوا يحطوهم تحت الميكروسكوب».

وشددت جادو على أن تداعيات القرار لن تقتصر على الجانب المصري، متوقعة أن يسهم في زيادة الانتباه الأوروبي إلى أنشطة هذه الكيانات ومصادر تمويلها، وما إذا كانت تستخدم واجهات دينية أو اجتماعية لأنشطة أخرى.