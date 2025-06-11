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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة صباحًا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 32
العاصمة الإدارية 38 22
6 أكتوبر 38 22
بنهــــا 37 23
دمنهور 35 21
وادي النطرون 36 21
كفر الشيخ 35 20
المنصورة 35 21
الزقازيق 37 22
شبين الكوم 36 23
طنطا 35 20
دمياط 28 22
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 38 22
السويس 36 22
العريش 31 21
رفح 30 19
رأس سدر 38 21
نخل 34 14
كاترين 31 13
الطور 33 23
طابا 32 22
شرم الشيخ 37 28
الإسكندرية 30 20
العلمين 26 19
مطروح 27 20
السلوم 31 21
سيوة 36 19
رأس غارب 38 26
الغردقة 35 27
سفاجا 36 28
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 25
حلايب 33 25
أبو رماد 34 23
رأس حدربة 33 23
الفيوم 38 23
بني سويف 38 22
المنيا 38 21
أسيوط 39 22
سوهاج 39 23
قنا 42 26
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
الوادي الجديد 40 24
أبوسمبل 40 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 46 33
المدينة المنورة 43 28
الرياض 44 29
المنامة 39 31
أبوظبي 44 30
الدوحة 41 30
الكويت 41 27
دمشق 37 21
بيروت 27 24
عمان 32 19
القدس 30 19
غزة 27 23
بغداد 45 28
مسقط 37 32
صنعاء 31 14
الخرطوم 44 30
طرابلس 29 21
تونس 30 18
الجزائر 29 22
الرباط 25 17
نواكشوط 38 26

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

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