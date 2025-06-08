تحذير عاجل من الأرصاد: موجة حارة ورياح مثيرة للرمال تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة لـ الأصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة.

كما توقعت هيئة الأصاد نشاطا لـ الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة:

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 21

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 36 22

دمنهور 33 20

وادي النطرون 35 21

كفر الشيخ 32 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 36 21

شبين الكوم 35 21

طنطا 35 21

دمياط 28 21

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 20

السويس 35 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

نخل 35 16

كاترين 30 12

الطور 32 23

طابا 33 21

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 26 19

السلوم 32 20

سيوة 37 18

رأس غارب 35 24

الغردقة 39 26

سفاجا 40 24

مرسى علم 40 25

شلاتين 35 26

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 21

أسيوط 38 21

سوهاج 40 22

قنا 42 25

الأقصر 42 26

أسوان 44 26

الوادى الجديد 41 24

أبوسمبل 39 24