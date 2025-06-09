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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لمدة أسبوع مقبل.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء حارة، وأن فترة العيد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن الفترة المقبلة ستكون درجات الحرارة بين الـ 35 و36 درجة.


وأضاف أن الفترة المقبلة ولمدة أسبوع لن يكون هناك تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الحالية وتسجل على القاهرة 36 درجة.


ولفت إلى أن درجات الحرارة تقل بشكل تجريجي عندما نتجه للمحافظات الساحلية، وأن مناطق الصعيد تسجل أعلى درجات حرارة، وأن البلاد تتأثر بشبورة في الساعات الصباحية.

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36  23

العاصمة الادارية 37  22

6 اكتوبر 37  22

بنها 36  23

دمنهور 35  21

وادى النطرون 35  21

كفر الشيخ 33  20

المنصورة 34  22

الزقازيق 35  22

شبين الكوم 34  21

طنطا 33  20

دمياط 28  21

بورسعيد 29  23

الاسماعيلية 37  20

السويس 36  21

العريش 31  18

رفح 30  17

رأس سدر 34  21

كاترين 30  12

الطور 33  24

طابا 32  21

شرم الشيخ 38  28

الإسكندرية 29  19

العلمين 28  18

مطروح 27  19

السلوم 32  20

سيوة 37  19

رأس غارب 37  25

الغردقة 37  26

سفاجا 38  26

مرسى علم 36  27

شلاتين 36  26

حلايب 33  25

أبو رماد 34  24

رأس حدربة 35  23

الفيوم 36  22

بني سويف 36  22

المنيا 37  21

أسيوط 37  22

سوهاج 38  22

قنا 40  23

الأقصر 41  25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39  23

أبوسمبل 40  24


 

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