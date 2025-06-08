الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

نخل 34 14

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 45 30

الرياض 43 29

المنامة 37 28

أبوظبى 39 28

الدوحة 38 27

الكويت 43 30

دمشق 36 19

بيروت 27 23

عمان 32 19

القدس 29 17

غزة 27 22

بغداد 44 29

مسقط 33 32

صنعاء 31 14

الخرطوم 44 30

طرابلس 33 24

تونس 36 20

الجزائر 27 20

الرباط 28 19

نواكشوط 35 24



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 16

إسطنبول 29 18

إسلام آباد 42 28

نيودلهى 42 30

جاكرتا 34 24

بكين 34 19

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 19

أثينا 33 24

روما 31 18

باريس 23 12

مدريد 36 21

برلين 19 12

لندن 21 13

مونتريال 24 15

موسكو 27 13

نيويورك 21 16

واشنطن 28 19

أديس أبابا 28 12